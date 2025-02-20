聖十字架會傳教使命：跨越邊界的希望

聖十字架會總會長為該修會宣布「傳教年」，敦促聖十字架會的司鐸與終身修士在信仰上向前邁進，為天主子民帶去「跨越邊界的希望」。

（梵蒂岡新聞網）普世教會慶祝2025復活節時，聖十字架會（CSC）將展開一段改變人心的「傳教年」旅程，主題是「跨越邊界的希望」。該修會總會長、終身修士貝德納爾奇克（Paul Bednarczyk）表示，此倡議不僅召喚大家採取行動，更是在一個渴望更新的世界裡鼓勵人們為基督無盡的聖愛作見證。

適逢聖十字架會會祖真福莫羅（Basile Moreau）誕辰週年紀念，該修會現任總會長宣布傳教年將於4月28日展開。當天正是莫羅神父於1840年派遣首批會士從法國前往阿爾及爾的185週年紀念日。

懷著信仰擁抱未知

貝德納爾奇克修士引用該修會的會憲，稱其使命派遣他們跨越各種邊界。他指出，修會的指導文件提醒眾成員，週年紀念鼓勵他們「走出去，不僅跨越那些區隔國家州郡的邊界，更要打破彼此之間的隔閡和藩籬」。

「跨越邊界的希望意味著願意冒險走出自己的舒適圈，離開熟悉的環境，前往不熟悉的地方看看我們會遇見什麼人和什麼事，其形式是與新的人群及文化相遇，培養新的服務才能，接受新的模式。這一切需要有創意的思考和規劃方法。」

新的傳教站

正如2025禧年的主題是希望的朝聖者，鼓勵信眾在希望中前行，信賴天主上智的安排；同樣地，聖十字架會以跨越邊界的希望為主題展開新的傳教使命，要求修會每個會士拓展信仰的視野和服務，承認希望不受地理、文化或環境的束縛。

在這傳教年期間，聖十字架會將在布干維爾島和巴布亞新幾內亞成立新的傳教站。該修會將派遣八名傳教士出去，在聖十字架會還沒去過的地方讓人們「認識天主、愛慕天主、事奉天主」。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html