美洲教會網絡舉辦研討會，在南北美洲之間搭建橋樑

「美洲教會網絡」舉辦了關於在美洲同道偕行的神學研討會，旨在推動有關「人員流動、對話和新前景」的主題。

（梵蒂岡新聞網）「美洲教會網絡」（Ecclesia in America Network）2月6日至9日在美國聖迭戈大學舉辦了一場關於在美洲同道偕行的神學研討會，旨在推動對話，討論「人員流動、大公運動、宗教交談和神學新前景」的主題。

該網絡藉此研討會來回應教宗方濟各渴望促進南北美洲合作的心願。該網絡的網站寫明：「這個網絡願在全美洲的神學家之間締造聯繫並促進對話，以建設真正的『美洲教會』。」

聖座促進人類整體發展部部長切爾尼樞機從梵蒂岡前往與會。談到美國當前移民的處境，他表示，「當人們被當成罪犯時，教會不能退讓」。該地區許多幫助移民者，包括天主教機構在內，都被視同犯罪，樞機對此趨勢表示擔憂。他指出，切莫因為這種趨勢而「害怕與移民並肩同行」。他強調，教會應當發揮重要作用，將慈善撒瑪黎雅人的「牧靈聖召」，以及努力終結如此政策的必要性，二者相結合。

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