意大利十個教區推廣能效試點改革

“為共同的家園提供能源”項目的成果在羅馬發布。該項目受到教宗方濟各《願祢受贊頌》通諭的啓發，旨在通過改善建築設施和減少能源消耗，來推動教會建築的能源可持續文化。

（梵蒂岡新聞網）“為共同家園提供能源”項目的核心目標，就是加強意大利教區在推動能源效益良好實踐方面的作用。該項目靈感來自教宗方濟各的《願祢受贊頌》通諭，項目成果於週二2月18日在羅馬發布。該項目涉及十個意大利教區，旨在通過改善建築設施和減少能源消耗，推動教會建築的能源可持續文化。

教會關注環境政策

該項目是“意大利A類”國家能效宣傳與培訓活動的一部分，由環境與能源安全部（Mase）推動和資助，由意大利國家能源效率研究機構（Enea）實施，並在全國地方能源機構網絡（Renael）的技術支持和意大利主教團（CEI）的合作下開展。意大利主教團財務長克勞迪奧·弗朗切斯科尼（Claudio Francesconi）神父表示，“可持續發展的道路，關注生活方式和生態轉型，是意大利教會堅定而有意識地走上的一條道路。”他補充道：“為了響應《願祢受贊頌》通諭中的呼籲以及教宗方濟各對生態債務的警示，我們已經啓動了一個在國家和地方層面的進程，這一進程如今已經不可逆轉，對於團體來說是必不可少的。我們不能僅僅單獨行動，也不能僅考慮眼前的利益。我們的目光必須投向未來的世代，我們對他們肩負著巨大的責任。”

34座教會建築試點

在項目的第一階段，共分析了34座建築，包括學校、實驗室、青少年中心、會議中心、住宅樓、托兒所和游泳池，總建築面積為67,100平方米，其中57,100平方米為供暖區域。分析結果顯示，79%的建築採用天然氣鍋爐供暖。總能源消耗為每年4,100兆瓦時，相當於大約1,520個家庭的電力消耗。由於意大利主教團既是戰略推動者，又是能夠對意大利所有教區開展觀察和文化引導行動的實體，該項目計劃在不久的將來，覆蓋全國範圍內教會中心的實體建築。

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