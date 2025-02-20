意大利主教團對“醫療協助自殺”法案表達憂慮

2月19日，意大利主教團主席發表一份公告，對托斯卡納大區議會通過的“醫療協助自殺”法案表達憂慮，同時重申對患病者護理和支持的重要性。

（梵蒂岡新聞網）2月19日上午，意大利主教團領導層發表了一份當天會議通過的公告。公告指出，“民政團體和醫療衛生系統的首要職責是照看與治療，而非加速死亡”。意大利主教團“對臨終者議題表達了憂慮。最近，意大利托斯卡納大區議會通過了‘醫療協助自殺’法案”。

公告表示：“我們希望在現行國家層級的法律和規範框架內採取一些措施，盡可能地保護生命，促進對患病者的陪伴與照護，並為處於痛苦中的家庭提供支持。另外，我們重申，關於舒緩治療的法律尚未完全落實：必須確保在所有大區的所有人都能以一致的方式實際獲得舒緩治療，因為它們是減輕痛苦和確保人直至生命終結都保有尊嚴的具體方式，也是關愛近人的崇高表達。生命不能是兩極化或是在貶值前的拋售，人性尊嚴不因疾病或機能的減退而終止。這不是固執己見，而是關乎喪失人性的問題。”

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