緬甸耶南溫神父遇害，教會深感悲痛

緬甸耶南溫神父在其堂區為貧困者和青年開展牧靈工作時遭武裝突擊隊殺害。該國主教團主席、仰光總主教貌波樞機對神父遭殺害的消息感到震驚和悲痛。

（梵蒂岡新聞網）緬甸耶南溫（Donald Martin Ye Naing Win）神父於2月14日遭殘酷殺害。緬甸主教團主席、仰光總主教貌波樞機對神父遇害事件表達他和整個當地教會的悲傷之情，說，“我們深感震驚和悲痛”。

耶南溫神父享年44歲，他在位於實皆地區甘基杜村鎮露德聖母堂區開展工作時遭槍殺。該地區是受內戰影響最嚴重的地區之一。

貌波樞機表示，“願無數無辜者，包括耶南溫神父的鮮血和犧牲，能有助於終止在全國各地發生的暴力事件”。樞機指出，“從這些令人心碎的經歷中吸取教訓，我們可以喚醒弟兄友愛的精神，並為結束暴力發出呼籲”。

此外，貌波樞機指出，對這位年輕司鐸犯下的罪行不是那麼輕易忘記的事情。“因此，我們敦促有關負責人採取適當措施，確保正義得到伸張，以及類似的悲劇將來不再發生”。

耶南溫神父在緬甸曼德勒教區遭殺害。該教區總主教丁溫（Mark Tin Win）在殯葬彌撒的講道中，呼籲所有武裝團體放下武器，走上和解的道路。很多人參加了在耶南溫神父老家村子裡舉行的殯葬彌撒。

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