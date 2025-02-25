意大利明愛會推動反賭博項目

意大利明愛會和意大利戒賭聯盟啟動一項反賭博項目。賭博是一個影響個人和家庭的社會問題。

（梵蒂岡新聞網）賭博每年使意大利人損失近850億歐元，超出在食物、取暖和醫療保健方面的開支。老虎機、刮刮樂、賭注和有獎比賽成了眾矢之的。到目前為止，對賭博的打擊和預防措施仍有所不足。為此，意大利明愛會和戒賭聯盟推動了“戒賭是贏家”項目，並於日前在羅馬舉行介紹會。

有關專家在該項目介紹會上指出，有必要將遊戲概念和賭博現象區分開來。如果遊戲是一種娛樂和培育活動，那麼賭博就是以盈利為目的的活動。自2013年以來，賭博被視為一種疾病，不僅給個人，也給其家庭和工作環境帶來破壞性的後果。

帕涅洛（Marco Pagniello）神父解釋道，這項項目的其中一個主要目的是提高人們對賭博相關風險的意識，賭博從來都不是遊戲。他說，“幫助人們擺脫成癮問題意味著恢復他們的尊嚴”。社會學家菲阿斯科（Maurizio Fiasco）希望投入更多資源來打擊賭博的成癮問題，它“與其他成癮緊密相連”。

經濟學家布魯尼（Luigino Bruni）解釋說，認為“小賭無傷大雅”的想法會誤導民眾。他也強調，喚醒大眾意識是解決問題的第一步，沒有足夠的干預，賭博問題將繼續在我們的社會中傷害無聲的受害者。

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