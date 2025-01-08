波蘭：200萬人參加主顯節“三王來朝“遊行活動

1月6日主顯節當天，波蘭全國905個市鎮舉行了傳統的“三王來朝”遊行活動，參加活動的人數達二百萬之眾。教宗方濟各也在當天主持的三鐘經祈禱活動中特別問候了參加遊行活動的波蘭信友們。

(梵蒂岡新聞網)“我向在波蘭參加‘三王來朝’遊行活動的參與者表示問候。他們通過這項活動在華沙和波蘭許多城鎮的教堂和街道上見證了信仰，在波蘭以外，也在羅馬這裡見證著信仰。我向所有的波蘭人致以問候”。這是教宗方濟各1月6日主顯節在誦念《三鐘經》後，問候波蘭人民的一席話。

波蘭信友“三王來朝”遊行活動

17年來，波蘭全國的許多城鎮在主顯節舉行“三王來朝”遊行活動，紀念東方三位賢士朝拜新生的基督。今年舉辦的城鎮數量創歷史新高，達到905個。波蘭以外的國家也組織了遊行活動，包括意大利、德國、英國、法國、美國、委內瑞拉、古巴、喀麥隆、乍得、尼日利亞、盧旺達，甚至哈薩克斯坦。

遊行活動的主要組織者蓋爾蒂赫（Piotr Giertych）表示，今年波蘭九百多個市鎮約有200萬人參加了“三王來朝”遊行活動，比2024年多出了25個城鎮。

自2008年以來的慣例

自2008年以來，波蘭全國每年都舉行“三王來朝”遊行活動，大人小孩們參加在城市和小鎮中心舉行的遊行活動。在聖誕慶祝期間，他們穿著五顏六色的服裝扮演福音人物，伴隨著聖誕歌聲列隊前行。遊行活動的高潮是朝拜耶穌聖嬰和同聲高唱聖誕歌曲。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html