古傑羅蒂樞機被教宗派往敘利亞，以關懷對抗恐懼

古傑羅蒂樞機被教宗方濟各派往敘利亞，訪問大馬士革、阿勒頗、霍姆斯和聖梅瑟隱修院。他敦促敘利亞不同禮儀教會的代表發出一致的聲音，以便在轉型的進程發揮影響力。

（梵蒂岡新聞網）古傑羅蒂樞機被教宗方濟各派往敘利亞進行訪問，元月29日結束旅程，從大馬士革途經貝魯特，再返回梵蒂岡。這次密集的行程肩負了重要使命，即：將教宗的關愛帶給當地教會的信友和聖職人員，並見證出聖父教宗對敘利亞全國人民的關懷。

教宗的關切

古傑羅蒂樞機表示，他「這幾天十分激動又感動，因為他親眼目睹並親身體驗了敘利亞人民日常生活的悲慘困境：普遍的貧困、缺乏飲用水和電力、供暖不足、對未來的不確定性」。

敘利亞百姓雖然此刻陷入衰敗的處境，卻對教宗方濟各的關懷表示歡迎，視之為安慰的香膏。樞機說：「明顯看得出來，當你帶去教宗的問候和安慰時，這在民眾身上起了很大的效果。教宗的合作者深深觸動他們，他們因此感到被陪伴、被愛、被關切，並熱烈表現出這些情感作為回報。」

基督徒必須留下來

普遍的貧窮和轉型進程中的高度不確定性持續是推動人們向外移民的決定性因素，在基督徒之間尤其如此。樞機解釋道，「在這方面，我們盡可能努力勸說他們，表明我們會盡力讓他們的孩子能在這片土地上擁有未來，要不然國家可能會『大為失血』。基督徒的臨在已經是少之又少，現在恐怕會在基督信仰的搖籃這裡永遠消失」。

在轉型中團結一致

此外，這位擔任教宗使節的樞機呼籲敘利亞不同禮儀的教會代表要發出一致的聲音，否則恐怕會變得無關緊要。正因如此，古傑羅蒂樞機此行也探訪了東正教會的領導人。

樞機強調，為了基本的需求，基督徒的聲音現在必須團結一致。「現在是極其關鍵的時刻。假如我們想要設想一個多元面貌的國家、社會各成員都同等重要，那麼在這裡基督徒和聖座就扮演了舉足輕重的角色」。

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