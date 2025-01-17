肯尼亞：為漁民提供牧靈關懷

受到國際海洋使徒工作組織“海星”的啟發，肯尼亞納庫魯天主教教區移民辦公室努力為靠水為生的人提供牧靈關懷和希望。蒙布阿修女強調，“我是一個在邊緣地區工作的快樂的修女”。

恩傑里（Michelle Njeri, OSF）修女

蒙布阿（Margret Mumbua）是蒙巴薩聖若瑟修女會的修女，在納庫魯天主教教區擔任家庭生活協調員和移民的工作。在為移民服務的使命中，修女向不同團體提供牧靈關懷，包括6個中途休息區的卡車司機、人口販賣受害者、賣淫的婦女和漁民。蒙布阿修女分享了她為漁民提供牧靈關懷的故事：“我在2014年，在納庫魯教區的奈瓦沙湖和巴林戈湖開始了為漁民和與他們有關聯的人服務的工作；這不是一件容易的事。”

納庫魯教區覆蓋納庫魯縣和巴林戈縣，擁有63個堂區，其中3個是沿海堂區。在奈瓦沙，修女去了5個以不同聖人命名的沙灘。她說，“我有一個志願團隊，我們一起為漁民、他們的家人、魚類買賣商和那些在沙灘從事體力勞動的人提供牧靈關懷”。

“卡拉吉塔海灘是我們獨特的海灘之一，因為除了正常的漁民外，我們還有一個聾啞漁民團體和一個奈瓦沙湖殘疾人士團體”。修女和她的團隊與漁民分享福音、一起祈禱，為他們提供心理諮詢和牧靈服務。

臨在的使命

姆蒂索（Jeremiah Mutiso）是奈瓦沙卡拉吉塔海灘的負責人，他分享了自己與蒙布阿修女和海星團體的相遇。“我祝賀並感謝天主教會對漁民的關懷。他們來這裡做彌撒，甚至還降福我們”。聾啞漁民團體主席涅查（Zachariah Ngechu）也表達了類似的想法。他說，“我們感激教會，通過蒙布阿修女的臨在幫助我們的漁民。他們愛我們，並把祈禱帶來我們的沙灘”。

瓦伊莉賈（Jane Wairigia）是奈瓦沙湖殘疾人團體的成員，她說自己是一名天主教徒，在信仰上得到蒙布阿修女的鼓勵。“我們對在沙灘上舉行彌撒和納庫魯教區贈予食物，衷心感激。我們在湖上不會再有問題，因為我們相信修女們和天主教會的祈禱”。

挑戰是使命的一部分

蒙布阿修女也分享了在為漁民服務時遇到的挑戰。她說，“我用心聆聽漁民、他們的家人，以及在湖上工作的人；我不評判他們”。修女也為漁民提供行政幫助，包括申請到政府發的證件。她補充道，有些漁民已經失去了對自己本有的尊嚴的認識，且指出有些人不再重視他們的家庭關係，因為他們生命中大部分時間都是在遠離家庭中度過的。“我幫助他們意識到，他們是天主創造的，他們有一個要保護的尊嚴”。

修女也為漁民提供教育，許多人幾乎沒有接受過正規教育，無法幫助孩子們解決學習上的問題。“我努力培養他們的能力，教導他們各種生活技能”。通常，前往海灘的交通對修女來說是個挑戰，但她堅持與義工們同行，前往探望在那裡工作的人。

同道偕行教會不會拉下任何人

納庫魯天主教教區一直在沙灘上舉行彌撒。蒙布阿修女說，“有時是主教，有時是神父在這些沙灘上舉行彌撒，彌撒後，我們降福漁民的工具、魚類銷售點”。在被問及是什麼讓修女繼續為漁民及其家人從事使徒工作時，她答道，是源自對天主的信賴和她的工作給她的修道生活帶來的快樂。蒙布阿修最後說；“我是一名在邊緣地區服務的快樂的修女，就如教宗方濟各籲請我們做的那樣。我對天主的愛得到義工、支持者、納庫魯教區的支持，這使我繼續前行。我為召叫中的召叫、為漁民及其家人和與他有關聯的人感謝天主；我的職務是個臨在的職務”。

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