亞納修女在納米比亞建立了首個神學和靈修培育中心

非洲納米比亞的修女聖召日益增加，為此，迫切需要有培育修女的工作。為了回應這一召叫，安納修女帶頭在納米比亞建立了首個神學和靈修培育中心，負起培育修女的任務。

恩杰里（Michelle Njeri, OSF）修女

非洲納米比亞的溫得和克地方，目前正在為當地修女會長們提供一個神學和靈修的培育。根據《2023年教會統計年鑑》，非洲的修女聖召人數持續有顯著的增加。儘管這增長是一份受歡迎的禮物，但它也帶來了為無法接受高等牧靈教育的天主教修女提供神學和靈修培育課程的迫切需要。為了能恰當地服務被遺棄者和在困苦中生活的人，這些為服事基督而奉獻自己生命的女性也應該具備堅實的神學、聖經、靈修和管理技能方面的基礎。

美國洛杉磯社會服務修女會的安納·阿拉博姆（Anne Arabome）修女回應非洲修女們的培育需求，在納米比亞成立了索非亞神學研究和靈修培育學院。安納修女強調，“社會服務修女會的神恩，通過積極參與教會的社會使命來加強修女們對聖神和聖神在世界上的作為的認識。索非亞學院是這神恩的體現”。

在美國服務和工作多年後，安納修女回到非洲，為非洲修女們創造一個能夠突出非洲獨特價值觀和宗教、靈修生活原則的具更新性的培育機會。修女提到她創辦索菲亞學院的目的時說：“我一直有一種被天主召叫的感覺，這召叫將我帶到非洲，特別是納米比亞和非洲南部。”

亞納修女說，“在非洲這一地區修女們在神學研究和靈修方面得到的培育機會有限”。“那裡有許多有天賦、才華和能力的修女，她們對教會將基督之光帶給他人的使命充滿熱情。她們需要且應該得到靈修、神學和管理方面的培育”。

修女補充說，這正是索菲亞學院的使命，該學院已經為女性提供了一個計劃，她們將培育其她度奉獻生活的年輕女性。“這是一種線上陪育，對象是在南非、博茨瓦納、津巴布韋和萊索托的女性。這是以最低的經濟成本完成的”。

亞納修女在依納爵靈修和神學領域中有豐富的經驗和專業知識，曾在威斯康星州馬凱特大學法伯爾依納爵靈修中心擔任副主任8年。她是內羅畢赫基馬哲學系的一員，教授人類學、靈修和宗教生活課程，是姐妹學校計劃的一部分。亞納修女擁有英國羅漢普頓大學系統神學博士學位、美國芝加哥天主教神學聯盟牧靈和靈修學博士學位。

亞納修女開創的事業橫跨兩個大洲，她與蘇格蘭格拉斯哥依納爵靈修中心合作，協調非洲修女跨文化生活和神學研究項目。她表示，“我熱愛牧靈、社會正義和學術方面的工作，尤其關注非洲女性的靈修生活及依納爵靈修”。修女補充道，非洲管理人的培訓是受到世界主教會議模式的啟發，她有意“將同道偕行的價值觀、原則和實踐納入她的培育工作中”。

加強和恢復非洲修女們的尊嚴

回顧迄今為止的歷程，亞納修女分享了她對索菲亞學院的熱切希望。她說：“我有一個夢想，就是我的這個工作能通過具創造性和重視本地背景的神學反思、培育、更新、靈性陪伴和依納爵避靜，成為加強及恢復非洲修女們的尊嚴和美好的工具”。修女最後說，“這是一個令人興奮的冒險。我體驗到比我偉大得多的那一位的臨在，祂召叫我與修女們同行。我正通過這個方式來履行教會的社會使命”。

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