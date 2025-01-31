同道偕行：尼日利亞天主教女子學校中的實踐與成果

奧斯定會修女阿德若在採訪中表示，同道偕行為尼日利亞天主教學校中年輕女孩的教育提供了富有成效的指導。

馬杜克維（Michael Maduekwe）

耶穌慈悲奧斯定會修女賈斯蒂娜·阿德若（Justina Adejo）修女分享了她的經驗，講述了如何透過在同道偕行中的傾聽與分享，促進對該修會所屬的女子中學學生的培育。

“傾聽（這些女孩）讓我們有更多機會與她們互動，而她們也因此能夠自由地與我們交流。我們以簡樸的方式與她們接觸，這讓她們感受到我們是真心在傾聽她們，因此她們願意主動走近我們，與我們分享自己的生活問題。”

阿德若修女現任“善導之母女子中學”校長。該校自2011年成立以來，這種教育方法幫助女孩們“更加道德端正、更為開放、更具自立能力，並準備好實現人生目標，成為有紀律、向前看的女性”。

有意的同道偕行

阿德若修女解釋說，為了確保這種同道偕行的文化在學校中持續發展，學校建立了一套系統和方法，使學生們更容易分享自己的成長經歷。“我們與她們互動，並隨時為她們提供支持。學校設有一個指導與咨詢系統，學生可以找到指導老師進行交流。因為如果你能夠開放並靈活地溝通，就會吸引她們主動靠近你。”

修女補充道：“在教師之間，我們每週一開會，大家坐在一起互相傾聽，並研究各種挑戰。”這些方法為她們的使徒工作以及年輕人的教育創造了更多的成長空間。

教育使命

談到學校工作與耶穌慈悲奧斯定會使命之間的聯繫時，阿德若修女指出，教育工作是她們作為奧斯定會修女使命的核心，因為這幫助引導年輕人親近基督。“對於我們奧斯定會修女來說，教育工作支持了我們的使命，因為在某種意義上，我們將基督帶給她們，同時也引導她們走向基督”。

團體中的同道偕行

阿德若修女表示，同道偕行對團體生活大有助益，因為它讓每個人都有機會互相聆聽，分享他們的心聲和這些經驗的成果。“作為奧斯定會修女，同道偕行為我們打開更多的大門，使我們能在祈禱中投入更多時間，分享那些將我們這些修女團結在一起的共同事物。我們坐在小堂裡朝拜耶穌聖體，然後在離開時，以團體的形式分享每個人的感受。”

靜默祈禱的果實在服務中體現

加爾各答的德肋撒修女曾說：“靜默的果實是祈禱，祈禱的果實是信德，信德的果實是愛，愛的果實是服務，而服務的果實是和平。”阿德若修女對此表示，耶穌慈悲奧斯定會的成員也有這樣的經驗，並指出，同道偕行的生活激勵她們與團體以外的人分享。“當我們作為一個團體一起前行時，我們也能夠繼續與那些與我們共同生活的人分享。”同道偕行的生活“為我們打開更多的大門，使我們能夠更廣泛地分享我們的生活和教會的教導。”

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