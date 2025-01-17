1月17日 常年期第一週星期五 聖安當院長（紀念）

希伯來書 4:1-5,11 聖詠 78[77]:3,4,6-7,8 馬爾谷福音 2:1-12

假如我們自知犯錯，欲求天主寬赦，可以怎樣做呢？我想，最起碼是祈禱，發痛悔，然後辦告解聖事。但很多人不願辦告解，或是嫌麻煩，或是羞於啟齒，甚至不相信憑著神父幾句話，就能獲得罪赦。假如我們身體不適，求醫診治，是基本的做法吧，還有多少人單單祈求天主治理？現代社會的分工，令生活變得容易了，彷彿不用事事求天主，也能找到解決的方法。直至我們遇到的難題，超出人力的範圍，不得不尋求天主幫助的時候，那時，我們的信德足夠嗎？福音中，我們讀到四位朋友抬著癱子，尋求耶穌救治。要穿越人群的阻隔，他們把屋頂也掀起了，連耶穌也深受他們的信德所感動。為了顯示對耶穌的信心，我們應該，也可效法他們，作出有力的行動。尤其是當我們遇到不信主的朋友，他們質疑教會就像忖度耶穌的經師一樣，我們要憑著信德活出基督，方能在他們面前為天主作證。如此，便回應了希伯來書作者的期待：免得有人得不到安息。

天主，為進入祢的安息，我必堅守誡命，常懷信德。

内容來源取自《和平月刊》

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.htm