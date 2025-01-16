1月16日 常年期第一週星期四

希伯來書 3:7-14 聖詠 95[94]:6-7,8-9,10-11 馬爾谷福音 1:40-45

不聽從天主，追逐各種慾望，這樣的人生是失去了方向，像身處迷宮當中，不知何去何從，生活支離破碎，不能分辨導向「天主的安所」的道路。聖奧斯定發現，背棄了大能的天主，縱使有天下間一切美物為伴，結果，還是一場苦楚。在天主以外，一切富裕無非是貧乏，沒有甚麼幸福可言。

我們要聽從天主，把祂的話看作堅固的磐石，奠基其上。藉著不斷地歸向上主，我們會找到一條穩妥的道路，讓天主轉化和更新我們。在找到天主之後，聖奧斯定決定盡他的餘生，為天主奔走。他知道，只要放棄桀傲不恭，愛至善的天主超過愛自己，就會享受到在天主內的真正自由，享最大的人生幸福。

我們的頑疾又多又重，天主的藥石是靈丹。我們只要對耶穌說：「你若願意，就能潔淨我。」祂必伸手撫摸，說：「我願意，你潔淨了罷！」

耶穌基督，我們是祢牧養的人民，是祢手所引導的羊群。求祢啟迪我們，聽從祢的聲音，進入祢的安所。

内容來源取自《和平月刊》

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