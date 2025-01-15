1月15日 常年期第一週星期三

希伯來書 2:14-18 聖詠 105[104]:1-2,3-4,6-7,8-9 馬爾谷福音 1:29-39

希伯來書解釋道成肉身的奧蹟時說，耶穌基督在各方面都相似我們，為的是以仁慈和忠信的大司祭身分，補贖我們的罪；由於祂經過試探，受過苦，所以也能「扶助受試探的人」。換言之，耶穌基督不只是來簡單地補贖人類的罪，而是首先為來了解人性及其軟弱，然後在這基礎上，才能以仁慈看待我們的罪，從而向天父為我們求得寬恕。

朝向父和有需要的人，並為此而奔波，這就是耶穌的全部生活。我們可從今天福音呈現出祂的日程中，看到這點。從會堂到西滿兄弟的家，再到荒野，又到鄰近各地，這個不停出行的日程延續的，是祂被父派遣的勢態。這意味著祂是個不斷出離自我，走向父和他人的人：在會堂和荒野裏，祂朝向父；在西滿的家和各地，祂朝向人。所以，祂是一位「向祂/他」和「為祂/他」而存在的福傳者，一位毫無保留地將自己交出，只為服務父和人類的救世主。祂也是人的完型，因而是我們的榜樣。

主基督，教我們像祢，成為一個「向天主、向別人」和「為天主、為別人」的人。

内容來源取自《和平月刊》

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