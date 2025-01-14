1月14日 常年期第一週星期二

希伯來書 2:5-12 聖詠 8:2,5,6-7,8-9 馬爾谷福音 1:21-28

獨立思考可說是現代社會普遍推崇的價值，而聽從權威卻好像是過了時的觀念。不錯，倘若權威單單來自我們既軟弱又有限的人類，對它盲目聽從，很大機會會產生問題。但如果權威來自全能而仁慈的天主呢？那麼情況就截然不同了。

今天福音記載耶穌在葛法翁的會堂，如何先作出有別於其他經師的權威性的教訓，繼而以祂天主聖者的權威，把邪魔從一個人身上趕走，並命令牠不准

作聲。耶穌權威性的聲譽，遂即傳遍了加里肋亞。

耶穌在祂的宣講生活，如此展示祂的權威，能夠建立當時，以至活於今天的我們對祂的信心，使我們願意聽從祂的教導。的確，無論活於甚麼時代，誘惑、紛亂、偏執、罪惡……都會使我們失掉生命的方向，遠離天主。這時，一個權威性的教導，能夠讓我們重拾方向，回歸天主。

然而，耶穌的教導又是甚麼呢？「愛主愛人」是祂在世上宣講的最核心內容，祂又以十字架的行動體現這個宣講。

主耶穌，求祢堅強我們，使我們在軟弱和混亂的時候，能堅持聽從祢權威性的教導，愛主愛人。

内容來源取自《和平月刊》

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