1月13日 常年期第一週星期一

希伯來書 1:1-6 聖詠 97[96]:1,2,6,7,9 馬爾谷福音 1:14-20

希伯來書介紹耶穌是一位獨特的先知和司祭，用了很多隆重的話語來描述耶穌。今天它告訴我們：耶穌「在高天上坐於『尊威』的右邊」。天主父也舉揚祂：「你是我的兒子，我今日生了你」。所以，「天主的眾天使都要崇拜他」。由今天起，一連四個星期的讀經一，都取自希伯來書，我們可以慢慢地深思耶穌這獨特的司祭職。

在今天的福音，我們也可以看到耶穌的「尊威」。祂宣講的，是天國福音；宣布的，是一個新時代。祂說：「天主的國臨近了」！呼籲民眾準備好接受天國的喜訊，「悔改，信從福音」。這裏顯示悔改和信從福音的密切關係。至於司祭職，祂召叫了門徒去宣講天國的臨近和福音。這段福音提醒我們，每個人都有先知和司祭的職務：首先，我們被耶穌召叫去悔改和體驗福音的喜樂；之後，把我們的恩寵與經驗宣傳開去。

主耶穌，請祢來聖化我們，讓我們感受到福音的喜悅。

内容來源取自《和平月刊》

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