1月11日 主顯節後 星期六

若望一書提到的，是天主賦予每一個人的「明辨」神恩，即辨別神類（善神與惡神）的能力。聖若望說：「如果我們按他的旨意求甚麼，他必俯聽我們」。但我們可怎樣「按祂的旨意求」呢？這就少不了明辨的功夫了。

畢竟，在我們心中響起的，不僅是天主的聲音，最低限度還有與之相爭的聖經所謂的，出自「世界」的三種聲音：一、來自我們社會文化價值觀的聲音 — 這聲音可以是善，也可以是惡的；二、隱藏於每人心中的私慾 — 雖然這並非全指「肉慾」，但人性私慾偏情便在其中；三、屬「惡神」的誘惑 — 這聲音假裝自己是天主，以不實的美好感覺誘騙我們離開天主。

我們可學習洗者若翰的明辨方法：熱心祈禱 — 以敏於聆聽主音，迅於全然交付；虛懷若谷 — 明認自己不是默西亞，只不過是新郎的朋友。我們還需常常靜心細聽，並在聖經中尋找主音。一切合乎天主聖意的選擇和決定，必使人心緒安寧，平安舒暢，因為天主是賜平安的天主。

主，請加深我們的明辨精神，以洞悉祢的旨意，並照著實行。

内容來源取自《和平月刊》

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