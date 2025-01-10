1月10日 主顯節後 星期五

若望一書 5:5-13 聖詠 147[146,147]:12-13,14-15,19-20 路加福音 5:12-16

「主，你若願意，就能潔淨我。」這是今天福音中癩病人向耶穌的祈求。從這個祈求中，我們能感受到他對耶穌的渴望和信賴。正是因為這種渴望和信賴，讓他衝破了各種困難和阻礙，勇敢地走向了耶穌；也正是因著他這樣的精神，耶穌對他說：「我願意」，把他的疾病完全治好了。

其實，在我們的生命中，天主也不斷地在向我們表達祂對我們的「願意」。祂願意我們能夠走近祂，呼求祂，只是我們太少對祂懷有這種渴望和信賴，致使我們經常把自己的目光轉向自己、他人，或世界的力量；覺得這樣會有所把握，有所收穫。可是，在這種對世俗的追逐中，我們會逐漸迷失自己，被世俗的一切所捆綁和束縛，漸漸失去對天主的信賴。正是這種缺失，讓我們遠離了天主的恩賜。

主，請增加我們對祢的信賴，讓我們不斷地走向祢，對祢訴說我們的心聲。

内容來源取自《和平月刊》

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