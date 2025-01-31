1月31日 常年期第三週星期五 聖若望鮑思高司鐸（紀念）

希伯來書 10:32-39 聖詠 37[36]:3-4,5-6,23-24,39-40 馬爾谷福音 4:26-34

種子撒在地裏，自然生長，只是撒種的人，對生長的過程一無所知。話雖如此，人仍可期待種子經過發芽、吐穗，最終結出果實，到達收割的時期。這就是教會訓導所說的望德。希望有兩個特點：首先，人對希望的對象有一定的認識，就如撒種的人知道種子會結出果實；其次是，這個對象在希望的時候，尚未出現，否則，就不算是希望了。

所以，希望是人在幽谷裏的明燈，指引人走出困境。但能否真的走出幽谷，還需要今天希伯來書所說的「堅忍」。

基督徒的堅忍不是無可奈何地去接受現實，而是堅信天主的許諾必會在適當的時候兌現。所以，放棄為自己所希望的，設定時間表，卻在信德中堅持，留在天主懷裏，就能找著那安身立命之所。基督徒的望德還要像長出大枝的芥子，不但自己走出幽谷，還要庇蔭他人，為人指出生命的終向。

主耶穌，求祢在我的生命旅途中，特別當我陷於幽谷時，堅強我的信德，使我能切實地承行天父的旨意。

内容來源取自《和平月刊》

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