1月9日 主顯節後 星期四

若望一書 4:19-5:4 聖詠 72[71]:1-2,14,15,17 路加福音 4:14-22

天主是愛。耶穌基督是天主愛的化身。祂以道成肉身的方式，向人類顯示天主的愛。在我們的生活中，也應該像祂那樣具體地去愛。

耶穌基督的愛是如此的具體，祂選擇在一個具體的時間，來到了一個具體的地方，向在祂面前的人宣布祂具體的愛之方式。在今天的福音中，我們聽到了祂在自己的老家會堂中的宣布。窮人、俘虜、盲者、受壓迫者，是祂特別寵愛的對象。祂的愛不是突發奇想，而是上主在多年前預言的具體實現。這就是天主愛的方式。

若望一書的作者為我們指出了天主那先發式的愛。祂並沒有要求我們做祂沒有完成的；是祂先為我們立下了愛的榜樣，然後邀請我們像祂那樣去愛。我們也環視我們周圍的具體現實；我們努力去發現優先去愛的對象。這樣才是真正的愛。否則，就淪為「只聞樓梯響，不見人下來」的空談。

主，感謝祢具體而感人的愛，請給我力量效法祢去愛。

内容來源取自《和平月刊》

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