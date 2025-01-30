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2024.05.25 Chinese daily reading. Parola di Dio quotidiana in cinese. Meditazione quotidiana in cinese.
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1月30日 常年期第三週星期四 真福雷永明司鐸（紀念）

希伯來書　10:19-25 聖詠　24[23]:1-2,3-4,5-6 馬爾谷福音　4:21-25

希伯來書用了大司祭通過帳幔，進入至聖聖所的圖象，來喻耶穌為我們開創的一條「又新又活」，將我們帶到天主那裏的道路。聖保祿在羅馬書5:1-2用了另外一種表達，來帶出同一端道理：藉著耶穌，我們得進入現今所站立的這恩寵中。保祿在厄弗所書2:18又這樣說了：藉著耶穌，猶太人和外邦人，得以進到父面前。耶穌聲明，祂是「道路」；祂的確也是唯一的道路，因為除非經過祂，誰也不能到父那裏去（若14:6）。

這是一條又新又活的道路。這條路是活的，因為是耶穌本身。這條路是新的，因為是耶穌在十字架上為我們賺得的救恩的一部分。它是新的，因為是屬於新的盟約，也帶給我們新的生命，即復活的經驗。如保祿所說：即使在塵世的生命中，我們因為天主的慈愛，已經可以「站立在這恩寵中」。若望又這樣教導我們：在末日，耶穌要叫我們復活，進入永生（若6:54）。

主耶穌，仰賴祢永恆不變的愛，領我們到天父那裏去吧！

内容來源取自《和平月刊》

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2025 Jan 30, 06:46
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