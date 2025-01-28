1月28日 常年期第三週星期二 聖多瑪斯．亞奎納司鐸（聖師）（紀念）

希伯來書 10:1-10 聖詠 40[39]:2,4,7-8,10-11 馬爾谷福音 3:31-35

今天兩篇經文都是關於天主的旨意 ― 甚麼是天主的旨意？我們如何奉行？讀經一告訴我們，基督一進入世界，便說：祂來是為承行天主的旨意。

天主的旨意要求於我們的是服從，而非祭祀。基督對天父旨意的服從，規劃了祂整個在世的生命 ― 由祂有思想開始，至革責瑪尼莊園，至加爾瓦略山。

讀經一又告訴我們，天主的旨意，或更好說，天主願意祂所有的子女，都能藉著耶穌基督一次而為永遠的祭獻，得到聖化。基督在加爾瓦略山上的犧牲，潔淨了我們，聖化了我們，使我們可以達到成全。我們必須追隨基督的榜樣，無懼犧牲，甚至聽命致死。

我們的整個基督徒生活，必要是個在信德中的服從。福音讀經同樣強調了這一點。基督的新家庭，祂真正的家庭，沒有任何血緣關係。這個家庭，是靠著承行天父的旨意而構建成的。

主啊！願我們都成為祢這新家庭的好成員。

内容來源取自《和平月刊》

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