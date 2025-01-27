1月27日 常年期第三週星期一

希伯來書 9:15,24-28 聖詠 98[97]:1,2-3,5-6 馬爾谷福音 3:22-30

面對真理的彰顯，不同的人有不同的態度和選擇，但也要為不同的選擇付相應的代價。見耶穌治好了許多人，經師們說祂賴魔王貝耳則步驅魔。面對耶穌戰勝邪魔的事實，誣陷祂的人，竟以荒謬的理由來否認耶穌天主性的作為。耶穌提醒經驗到真理，矢口否認的人：「褻瀆聖神的罪，永遠不得赦免」。耶穌沒有拒絕認識到自己是個罪人，並尋求祂寬恕的人。自以為行為正直，不以天主的目光看自己，卻以傲慢的態度生活的人，是不容易讓真理說服的。使人被說服的，不僅是自知之明，更要相信天主所彰顯的德能，超過人的想像。對於不信耶穌的人而言，生活中的一切，要麼是不幸，要麼就是巧合，並視生活中經驗到的所有祝福，為理所當然。對於相信耶穌的人而言，一切都在天主的眷愛之下，天主透過人的經歷，讓人認識到祂的愛；而因為意識到自己被愛而有的悔改、感恩和平安，使人能順服於天主的旨意。

主，求使我相信生命中的一切都在祢的慈愛照顧之下，並能順服於祢的真理。

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