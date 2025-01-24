1月24日 常年期第二週星期五 聖方濟各沙雷氏主教（聖師）（紀念）

希伯來書 8:6-13 聖詠 85[84]:8,10,11-12,13-14 馬爾谷福音 3:13-19

身為更好的、新盟約的中保，且又是全能者天主，何以仍需召來一群毫不起眼的凡夫俗子，市井之輩：漁夫、稅吏、熱誠者（激進分子）、甚至在日後將會出賣自己的人，來參與鴻圖大計？難道就不能以魔幻性、奇蹟性行動，一舉的將救恩帶給所有人？

若當真如此，那跟舊的盟約有何分別？再一次「握住他們的手，領他們出離埃及」，相比「將法律放在他們的明悟，寫在他們的心頭上」，哪一樣更是創世贖世主的永恆心願？人心未改變，任何盟約仍有缺點。所選定的十二人，要「同祂常在一起……為派遣去宣講，且具有驅魔的權柄」。在民眾中被選出來的，要被派回民眾中去，將自己親身同祂在一起，與祂相偕的會心體驗，在同鄉、兄弟姊妹之間傳揚，使人人都認識、皈依眾人的天主。

主，恩蒙祢的召選，是一大福分，願我們都積極地將救恩的喜訊廣傳。

内容來源取自《和平月刊》

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