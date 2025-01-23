1月23日 常年期第二週星期四

希伯來書 7:25-8:6 聖詠 40[39]:7-8,8-9,10,17 馬爾谷福音 3:7-12

耶穌的吸引力超越文化和地域，尋找祂的人來自四方八面。這些人中，很可能有我們的影子：北面提洛和漆東是常被先知們責斥的繁榮外邦城市，或者那兒的人雖擁有財富，心靈卻感到空虛……。約旦河對岸曾經住過以色列的支派。他們當年沒有安頓在福地，如今可能已成為外邦人的一員，或者他們仍懷有對天主的盼望……。南面依杜默雅住的是厄東人，是猶太人的遠親，卻又曾經世代不和。或許他們發現仇怨難使人心境平靜……。猶太省的人是耶穌的同胞，卻好像很陌生。耶路撒冷是宗教的中心，卻可能有人不願只活在自以為是的一套法律真理中。還有的是由加里肋亞一直忠心跟隨著主的人。

各種各樣不同的人尋找耶穌，為了甚麼？教宗方濟各在《福音的喜樂》中告訴我們：「福音的喜樂源於耶穌，凡與祂相知相遇的人，其心靈和生命必充滿這喜樂。」或許，他們知道，在耶穌身上可以找到真理，找到心靈的安慰和治愈，找到希望、平安與喜樂。

主耶穌，願尋求祢的人，都樂滿心中。

内容來源取自《和平月刊》

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