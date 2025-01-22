1月22日 常年期第二週星期三

希伯來書 7:1-3,15-17 聖詠 110[109]:1,2,3,4 馬爾谷福音 3:1-6

在猶太人的傳統中，司祭須出自肋未支派。可是，耶穌屬於猶大支派。那麼，祂可能是司祭嗎？第一篇讀經解釋了，耶穌是「照默基瑟德的品位永做司祭」。身兼君王和司祭的默基瑟德，在亞巴郎年代就有（創14:17-20），早於司祭要按照血統規定的法則。我們都被邀請去慢慢發現一個更深的真理 — 耶穌是無始無終的大司祭。

福音同時邀請我們去看清這個事實。法利塞人窺察耶穌，看祂是否會在安息日做不許做的事，即治好那個有一隻手枯了的人，好去控告祂。耶穌對那個枯手人說：「起來，站在中間！」（谷3:3）。耶穌沒半點猶疑，無畏無懼，清脆地醫好了那人。

法利塞人眼巴巴看著耶穌公然違反祖傳法律，耶穌卻深明自己在履行愛德 — 那個復原了的人，可以照顧家庭，可以找工作做，可以享受健康。

耶穌邀請法利塞人，擴闊他們狹隘的視野，去探索一個更深的真理 — 醫好一個人的愛德行動，沒有違反安息日。

耶穌，請開啟我的明悟，不要讓我受偏執所限。請祢教我像祢，無畏無懼，敢於去愛。

内容來源取自《和平月刊》

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