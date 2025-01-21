1月21日 常年期第二週星期二 聖依搦斯（貞女、殉道）

希伯來書 6:10-20 聖詠 111[110]:1-2,4-5,9,10 馬爾谷福音 2:23-28

「希望」被描述為信友靈魂的錨。希臘人以錨作為人生指望的根基，教父們也不斷用錨鼓勵基督徒對信仰的把握。我們好比一個水手，當船為暴風雨所撼動時，只能從錨得到安全。而這錨，是我船上的主，是我生命的主宰 — 天主子耶穌基督。

「天主不是不公義的，甚至於忘掉了你們的善工和愛德」，卻加給你們難以負荷的重擔，以及生活中波濤洶湧，一波未平，一波又起的挑戰和試煉。祂絕不會見我們陷於水深火熱之中，而無動於衷。祂全知曉，更全程陪伴，更是動了憐憫的心！

我們因著亞巴郎的榜樣，在一切境遇中，表現同樣的熱心，以成就希望。即使困乏而不懈怠，並效法那些因信德和耐心而承繼恩許的人。繼承恩許之人，是那些懷有矢志不移的信德，並且忍受長久的等待，一心盼望天主許諾實現的人。

祈願我們如聖女依搦斯一般，懷著極大的敬愛與信賴，用熱誠的生命為天主子耶穌基督作見證。心存盼望，就是對未見之事的確證。

主，願我們經過俗世洪濤，歷練出更強大優秀的自己，承載祢預許的恩許與寵愛。

内容來源取自《和平月刊》

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