1月20日 常年期第二週星期一

希伯來書 5:1-10 聖詠 110[109]:1,2,3,4 馬爾谷福音 2:18-22

耶穌是舊約所預言的新郎，來到世界後，開展了新篇章，使舊的祭獻成為過去。人的悖逆，使燔祭和犧牲不再有意義，因為上主要的不是牛羊，而是以心神獻上的讚頌之祭。如何修復人悖逆、背叛天主的關係呢？耶穌以不同的比喻，形容我們與天主的新關係。

在裝酒囊及補衣布的比喻中，新酒和新布，代表耶穌重新創造的新的未來。耶穌不是將新舊拼接；祂就是帶來新酒，革新時代的那個人。基督的使命確實是更新整個民族。這更新自祂的降生開始，並由祂的死亡及復活得到了滿全。祂的第二次來臨就是最後的圓滿結局。

新郎與賓客在一起的時候，沒有禁食。這正是基督透過教會，用愛、和諧與共融，陪伴著世界，也臨在於百姓當中。耶穌希望祂在世上的身體，反映出祂與聖父及聖神所分享的愛與共融。所以，天主要的，不是墨守成規的祭獻，而是全新的、在愛中的喜樂生命。

主基督，願教會能依照祢的意願，團結共融，並願我們在愛中以合一心神獻上的光榮讚頌天主之祭，得蒙欣悅。

内容來源取自《和平月刊》

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