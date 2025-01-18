1月18日 常年期第一週星期六 基督徒合一祈禱週（1月18至25日）

希伯來書 4:12-16 聖詠 19[18]:8,9,10,15 馬爾谷福音 2:13-17

希伯來書的作者指出「天主的話比雙刃劍還銳利」，銳利的程度可見諸今天選讀的福音：「我不是來召義人，而是召罪人。」當人自以為義，正在顧盼自豪，對犯錯的、卑賤的人避之則吉時，耶穌告訴我們，那些人才是他最關心的。耶穌那句直穿靈魂的話，讓我們認清自己的缺失。捫心自問，我們都帶罪在身。如果是真義人的話，應該也會像耶穌那樣，對罪人是憐憫、接納，幫助他們改過，而不是加以標籤、排斥、疏遠。

很多時我們還會面對道德上的兩難：原諒罪人會不會變成姑息、縱容，甚或誘使更多人犯罪？又或者，我們會在傳統的報應觀念驅使下，樂於見到罪人受到懲罰。須知道，應該受到懲罰、受到打擊的是罪，而不是人。如果我們能夠幫助罪人脫離罪惡，接受天主的義德，罪人也會成為義人；被耶穌召叫的肋未，就是個好例子。這工作固然不容易，但值得我們全力以赴。

上主，我願懷著依恃之心，以獲得仁慈，尋到恩寵，給罪人作及時的扶助。

内容來源取自《和平月刊》

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