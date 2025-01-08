1月8日 主顯節後 星期三

若望一書 4:11-18 聖詠 72[71]:1-2,10-11,12-13 馬爾谷福音 6:45-52

聖若望明白到天主的愛可以在我們內達至圓滿。這不是指我們在這個世界上愛天主，已經愛到圓滿無缺。他的意思是天主對我們所懷的愛，可以在我們效法耶穌的過程中，達到祂要愛、要聖化我們的目的。若望一書以非常簡單的文字，向我們提出靈修生活的崇高理想。

在最後晚餐中，耶穌好像在宣布一個比舊約十誡更高的理想：祂叫我們彼此相愛，如同祂愛了我們一樣。這更高的理想，沒有削弱十誡的重要性，反包含十誡本身及十誡對我們的要求。若望一書的第一、二章，提醒我們必須要守誡命。在今天讀到的第四章裏，若望超越了這個守誡命的層次，給我們更深入地講論天主對我們所懷的愛，提醒我們「天主是愛」。

主耶穌基督，求祢以祢聖神的光照，引導我們更深入體味祢的新誡命，好讓我們能夠真正地彼此相愛，如同祢愛了我們一樣。

内容來源取自《和平月刊》

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