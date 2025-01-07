1月7日 主顯節後 星期二

若望一書 4:7-10 聖詠 72[71]:1-2,3-4,7-8 馬爾谷福音 6:34-44

曠野或荒野在聖經裏，是人與天主相遇的地方。在相遇中，天主明白了人的需要，使有限的五餅二魚，成了吃飽逾五千人的食物，且有剩餘。奇蹟需要人的配合，今天福音說是宗徒提供餅和魚，若望福音則記載是一個小孩提供自己的餅和魚（若6:9）。不管是誰，這需要人的配合，如果沒有人的配合，也不會發生甚麼奇蹟。不管自身多渺小，都能以一顆開放慷慨的心，參與到天主的救恩奧蹟裏面。

耶穌具有與天主同等的地位，但祂沒有「把持不捨，卻使自己空虛」，成為血肉，進入到人類歷史文化的長河，成為我們當中的一員，與我們一同生活（參斐2:6-8），成為人類真正的生命食糧 — 道路、真理和生命。藉著祂，偕同祂，並在祂內，我們才可以獲得生命真正的飽飫，完全地活出天主子女的身分。

耶穌基督，願我們能懷有祢所懷有的心情，能以祢的目光去看，以祢的心去體驗這個世界和身邊的人。

内容來源取自《和平月刊》

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