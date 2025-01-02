1月2日 聖誕期平日 星期四 聖巴西略及聖額我略．納齊安 （主教、聖師）

若望一書 2:22-28 聖詠 98[97]:1,2-3,3-4 若望福音 1:19-28

若翰的出現一定很奇怪。這種怪異，在當時的社會引起了一些不安和混亂。「你是誰？」— 這不但是猶太宗教當局要問的，也是很多普通人感到好奇的。若翰沒有遮掩，說明了自己的身分和使命。然而，他的回答並未滿足詢問的人。因為，他們無法理解；或者，更好說，他們只從表面以及自己的角度問，而不能理解若翰所言所行的理由。若翰並未趁機為自己賺得聲譽，去迎合人們的好奇和期待。他的怪異是對自我真實認知的謙卑和率真。若翰作為耶穌先驅的使命，確實偉大，但這是我們後人在信仰基礎上的認同。

或許，我被邀請進入福音的場景中，看看我對若翰這「怪人」的反應。也或許，天主邀請我，在我現實的生活中，反思我對自我的認知 — 我的生命、身分、使命。我只願看到自己想看到的，還是正視天主所給我生命本身的一切，不管看上去有多「怪異」。畢竟，聖誕期所慶祝的道成肉身的奧蹟，就是一件天下間最「怪異」之事。

請眾向上主歌唱新歌，因為祂行了奇事。

内容來源取自《和平月刊》

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