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2024.05.25 Chinese daily reading. Parola di Dio quotidiana in cinese. Meditazione quotidiana in cinese. 2024.05.25 Chinese daily reading. Parola di Dio quotidiana in cinese. Meditazione quotidiana in cinese. 
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1月29日 乙巳年農曆新春

創世紀　1:27-31 聖詠　100[99]:2,3,4,5 若望福音　1:1-12

「凡接受他的，他給他們，即給那些信他名字的人權能，好成為天主的子女」（若1:12）。際此農曆年初一，新一年的開始，謹讓我們一同默想盤古初開，天主創造的奇蹟。天主藉著聖言，照自己的肖像和模樣，造了人，並加以祝福和救贖。目的是使人成為祂的子女，分享祂的愛。

「在他內有生命，這生命是人的光。光在黑暗中照耀，黑暗決不能勝過他」（若1:4-5）。在基督內有生命，這生命就是人的光。人若離開了這光，便在黑暗中，遠離了天主。天主邀請我們成為祂的子女，活在祂內，在光中行走。從此，我們有了希望，不再活在黑暗及死亡的枷鎖，卻有能力活出天主的肖像和模樣，在光明及充滿希望的愛中生活。

聖詠第一百首正好提醒我們，應興高彩烈地以感恩的心情回應上主，感謝祂、明認祂及讚美祂的良善寬仁，慈愛忠信。

天主，我們感謝祢！祢邀請我們成為祢的子女，分享祢的生命。求祢在這新的一年，不斷提醒我們，在祢內有生命，有希望；並興高彩烈地把這個喜訊活現出來。

内容來源取自《和平月刊》

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2025 January 29, 06:45
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