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2024.05.25 Chinese daily reading. Parola di Dio quotidiana in cinese. Meditazione quotidiana in cinese. 2024.05.25 Chinese daily reading. Parola di Dio quotidiana in cinese. Meditazione quotidiana in cinese. 
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1月4日 聖誕期平日星期六

若望一書　3:7-10 聖詠　98[97]:1,7-8,9 若望福音　1:35-42

耶穌問若翰的兩個門徒：「你們找什麼？」這個問題也同樣是在詢問我們。很多時候我們忙忙碌碌，卻不清楚究竟在找甚麼。我們在世俗中，甚至在教會中，找尋可以增加自我價值的事物 — 地位、名聲、成就、金錢、外在的虔誠 — 卻常常失望而回。這些東西一開始可能很吸引人，但很快會讓人失去興趣。人只有在找到耶穌後，才會找到滿足感，才會更加認識自己內在真實的渴望，才會邀請人來認識這位默西亞。若翰認出了「天主的羔羊」，便清楚自己身為先驅的使命，也讓自己的門徒去跟隨耶穌。他的兩位門徒，安德肋和若望，在與耶穌相遇之後，也欣然引導他人到耶穌跟前。這都是隨從內心的渴望，仔細找尋的果實。他們找到了自己所找尋的，找到了默西亞，找到了自己。

當我們找到了自己與天主和與萬物的正確生命秩序之後，就學會取捨，就會行正義的事，遠離魔鬼的伎倆和罪惡的行為，就會以我們的實際行動，引人認識和走向天主。

主耶穌，請使我們找到祢，並能更深入地認識祢，更熱切地愛慕祢，更緊密地跟隨祢。

内容來源取自《和平月刊》

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2025 January 04, 09:38
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