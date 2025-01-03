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2024.05.25 Chinese daily reading. Parola di Dio quotidiana in cinese. Meditazione quotidiana in cinese. 2024.05.25 Chinese daily reading. Parola di Dio quotidiana in cinese. Meditazione quotidiana in cinese. 
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1月3日 聖誕期平日 星期五

若望一書　2:29-3:6 聖詠　98[97]:1,3-4,5-6 若望福音　1:29-34

在天主前沒有不能的事（路1:37）。所以，祂派遣自己的獨生子來到世界上，與人同居共處，絕對可能。今天的福音說，當若翰洗者履行他的使命，給人施行水的洗禮時，他認出耶穌，宣認「他就是天主子」。為若翰來說，這經驗一定非常震撼。為任何一個人來說，能突然認出耶穌，這經驗也必定同樣非常震撼，畢生難忘。

既然認出耶穌，就不能依然故我。既然知道自己是天主的子女，就得要做個孝順仔女，照祂的吩咐去說話行事。只有罪，或做天主不喜悅的事，才會使人離開天主。天主是那麼的深愛著我們，使我們得稱為祂的子女，何解我們還要犯罪離開祂呢？但儘管我們還是犯了罪，若望再安慰、鼓勵我們：天主派遣祂的聖子來洗淨我們的罪污。

我們要懂得欣賞「父給我們何等的愛情」（若一3:1）！靠著祂無條件的大愛，我們可以永遠信任這位慈父。就這樣，慢慢地養成隨時隨地，事無大小，都進到祂跟前，與祂傾談。

父啊！教我們懂得欣賞祢賜給我們的，是何等的愛情。

内容來源取自《和平月刊》

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2025 January 03, 06:52
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