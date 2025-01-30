克拉耶夫斯基樞機在意大利南部為女生宿舍舉行啟用儀式

教宗賑濟所所長克拉耶夫斯基樞機在意大利萊切省為接待人口販賣和暴力受害者的女生宿舍舉行啟用儀式。

（梵蒂岡新聞網）“愛德工作總是如風的腳步，永不停止”。意大利萊切省梅利薩諾玫瑰經聖母堂本堂神父斯特凡內利（Oronzo Stefanelli）用此圖像來解釋決定為人口販賣和暴力的女性受害者提供一個場所的原因，也就是讓她們可以在那裡有一個家。

該堂區翻新了一棟擱置不用的建築物，並於2023年5月開設為“聖若瑟愛德之家”，然後堂區團體決定做出更多，將該建築物的二樓改裝成了4間帶有浴室的房間。這項工作得以實現，要歸功於教區基金、意大利主教團千分之八基金和梅利薩諾的許多捐助者的支持。斯特凡內利神父指出，“這只是滄海一粟。我們希望這能有助於減少一些單身女性可能面臨的危險：比如剝削、社會排斥及後續的脫序行徑”。

元月29日，為宿舍舉行啟用儀式前，教宗賑濟所所長克拉耶夫斯基樞機與納爾多-加利波利的主教菲洛格拉納（Fernando Filograna）在梅利薩諾玫瑰經聖母堂舉行了彌撒聖祭，並降福了這棟委託給堂區明愛會人員管理的建築物。

除了女生宿舍，“聖若瑟愛德之家”也致力關注當地未成年人的教育，預防輟學，並在義工的幫助下，能更好地使用地方文化資源。教區的工作不止於此，也努力在那些推動社會、勞動和文化的地方協會之間建立網絡。

斯特凡內利神父說，新冠疫情後萌生了一股動力，它敦促我們尋找一個實際空間來落實、活出和見證福音的愛德。該堂區所在的區域不僅有當地的人，也有很多逃離戰爭和暴力的非歐盟公民，他們都會來敲教會的門。神父最後提醒說，不要將貧困視為問題，而要視為可開發的資源。

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