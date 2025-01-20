皮扎巴拉樞機呼籲恢復聖地朝聖

耶路撒冷拉丁禮宗主教皮扎巴拉樞機和聖地守護人巴頓神父邀請朝聖者回到聖地：這是鞏固信德和幫助當地基督徒的方法。

（梵蒂岡新聞網）耶路撒冷拉丁禮宗主教皮扎巴拉（Pierbattista Pizzaballa）樞機和聖地守護人巴頓（Francesco Patton）神父元月18日在聖墓大殿前的小廣場向普世教會發出呼籲。有鑒於加沙隔天19日就要停火，神長們籲請盡快恢復朝聖活動。

禧年的朝聖者

巴頓神父解釋道，他們的呼籲是要「邀請大家回到這片土地，與15個月以來因衝突而無法與普世教會聯繫並忍受經濟後果的基督徒相遇。這裡有成千上萬的基督徒主要靠接待朝聖者的觀光收入維生，尤其是在白冷地區」。

再者，恰逢禧年，聖地的三大朝聖地，即耶路撒冷、納匝肋和白冷城都推出禧年行程。巴頓神父表示，「因此，透過耶穌降生成人、受難和復活的地點，我們鞏固信德。我們的基督徒感到很需要跟你們朝聖者們一起參與這個再次堅固自身信仰的過程」。

教會已經準備好了

巴頓神父指出，聖地的多個接待機構已經準備好在接下來幾週重新開放，「迎接那些願意和我們一起共度四旬期和復活節的人」。今年的復活節格外重要，不只為了禧年的緣故，也是因為基督信仰各派別今年將在同一天慶祝復活節。

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