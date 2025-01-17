聖地主教對加沙停火表示歡迎：衝突要從根源解決

中東地區天主教教長在一份聲明中對宣布加沙停火的消息表示歡迎，並向國際社會發出呼籲：應當「為戰後」分辨出「清晰且公正的願景」，因為只有處理好衝突的「根本原因」，才能達成「真正且持久的和平」。

（梵蒂岡新聞網）經歷了長達467天的地獄，以及4.6萬人死亡的慘況，但願停火能立即帶來「寧靜與寬慰」，並成為「暴力結束的記號」。聖地天主教主教們如此盼望，卻也意識到「戰爭的結束並不意味著衝突的終止」。如果沒有「以嚴肅且可靠的方式處理好衝突根源的深層問題」，衝突就永遠無法結束。神長們在一份共同聲明中對加沙停火的消息表示「歡迎」。停火的目的在於「終止敵對、歸還以色列人質，並且釋放巴勒斯坦俘虜」。

新的和平意願

然而，主教們表明，「唯有公正地解決這個冗長衝突的根本原因，才能達成真正且持久的和平」。對於聖地的教長來說，這要啟動「漫長的進程」，展現出「願意彼此承認對方的苦難」，推廣「一種促進信賴的教育，從而克服對他人的恐懼，不再把暴力當成一種政治手段並使之合理化」。

重建生活

神長們祝願，停火能成為「進程的第一步，在聖地所有居民之間推動治癒和團結」。這有助於加沙人民得到安慰和援助，以「重建各自的生活，懷著希望展望未來」。主教們也迫切期待朝聖者回到神聖之地，那裡應當是「祈禱及和平的地方」。儘管我們遭受苦難，卻依然對未來「抱持著堅不可摧的希望」。希望是禧年的關鍵詞，神長們在停火這個事件上辨認出記號，「它提醒我們天主的忠信」。

「清晰且公正」的政治願景

主教們最後在聲明的結尾處呼籲政治領導人和國際社會「為戰後」發展出「清晰且公正的願景」，在「人人享有尊嚴、安全和自由」的基礎上建設未來，以此作為「真正且持久和平的前提」。

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