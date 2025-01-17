搜索

搜索

搜索

繁中繁體中文
Palestinians mourn their dead at Deir Al Balah hospital after Israeli airstrike in central Gaza Palestinians mourn their dead at Deir Al Balah hospital after Israeli airstrike in central Gaza  (ANSA)
教會
简体

聖地主教對加沙停火表示歡迎：衝突要從根源解決

中東地區天主教教長在一份聲明中對宣布加沙停火的消息表示歡迎，並向國際社會發出呼籲：應當「為戰後」分辨出「清晰且公正的願景」，因為只有處理好衝突的「根本原因」，才能達成「真正且持久的和平」。

（梵蒂岡新聞網）經歷了長達467天的地獄，以及4.6萬人死亡的慘況，但願停火能立即帶來「寧靜與寬慰」，並成為「暴力結束的記號」。聖地天主教主教們如此盼望，卻也意識到「戰爭的結束並不意味著衝突的終止」。如果沒有「以嚴肅且可靠的方式處理好衝突根源的深層問題」，衝突就永遠無法結束。神長們在一份共同聲明中對加沙停火的消息表示「歡迎」。停火的目的在於「終止敵對、歸還以色列人質，並且釋放巴勒斯坦俘虜」。

新的和平意願

然而，主教們表明，「唯有公正地解決這個冗長衝突的根本原因，才能達成真正且持久的和平」。對於聖地的教長來說，這要啟動「漫長的進程」，展現出「願意彼此承認對方的苦難」，推廣「一種促進信賴的教育，從而克服對他人的恐懼，不再把暴力當成一種政治手段並使之合理化」。

重建生活

神長們祝願，停火能成為「進程的第一步，在聖地所有居民之間推動治癒和團結」。這有助於加沙人民得到安慰和援助，以「重建各自的生活，懷著希望展望未來」。主教們也迫切期待朝聖者回到神聖之地，那裡應當是「祈禱及和平的地方」。儘管我們遭受苦難，卻依然對未來「抱持著堅不可摧的希望」。希望是禧年的關鍵詞，神長們在停火這個事件上辨認出記號，「它提醒我們天主的忠信」。

「清晰且公正」的政治願景

主教們最後在聲明的結尾處呼籲政治領導人和國際社會「為戰後」發展出「清晰且公正的願景」，在「人人享有尊嚴、安全和自由」的基礎上建設未來，以此作為「真正且持久和平的前提」。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html

2025 January 17, 09:42
收聽播客
收聽播客
教宗清晨彌撒
教宗清晨彌撒
三鐘經
三鐘經
教宗公開接見
教宗公開接見
您對重大使命的貢獻 您對重大使命的貢獻