在薩爾瓦多照顧孩童的“卡羅琳娜”兒童福利中心

無玷瑪利亞方濟各修會的修女們為薩爾瓦多的德爾加多市鎮100多名兒童提供免費食物、教育和照顧服務，她們以小修女會的身份在最需要幫助的環境中提供服務。

洛佩斯（Yamile Adriana López Rodríguez）

25年來，無玷瑪利亞方濟各女修會的“卡羅琳娜”兒童福利中心一直通過提供教育、照顧和食物，來幫助薩爾瓦多的德爾加多市鎮的兒童。該地區在首都薩爾瓦多的郊區，長期受到貧困和不安全的影響。

薩爾瓦多經歷了一段暴力時期，就連兒童也深受其後果影響。該國是拉丁美洲兇殺率最高的國家之一，這與數十年前的武裝衝突有關。

在這種背景下，無玷瑪利亞方濟各女修會於1998年成立了“卡羅琳娜”兒童福利中心，該中心以修女會創始人真福布拉德（María Caridad Brader）修女的名字命名。這個項目是德爾加多市鎮聖母升天堂的一個項目，其主要目標是與因經濟狀況無法照顧自己子女的父母合作。

負責福利中心會計工作的查孔（Brenda Chacón）修女也在堂區開展牧靈活動。她解釋道，“這項服務是完全免費的。這對他們來說是再好不過的事情，尤其是我們擁有的糧食計劃”。修女接著指出，“兒童進入中心的程序非常簡單，只需要他們符合年齡要求就可以了。如果他們是來自貧困地區，就會更容易進入中心，同時也會考慮他們的經濟狀況，以特別幫助有需要的家庭，因為這是辦托兒所的目的”。

推動婦女的地位

目前，每天從早上7點到下午4點半，105名1歲到7歲到兒童會在兒童中心會得到教育者、老師和查孔修女及其她修女的照顧。

無玷瑪利亞方濟各修女會的修女們忠於其創始人的精神遺產，她們藉著這項屬於修會的社會牧靈和教育工作，支持婦女的權益。其工作涵蓋了工作空間、管理國家的培訓班，以及推動單親母親參與社會使命的舉措。

查孔修女指出，“目前，我們的設施已得到改善，我們很高興能為我們的兒童提供一個安全、適當的場所，以及娛樂和學習的空間，讓他們擁有最好的生活環境”。修女感謝像拉丁美洲社區援助基金會和修會財務管理處等單位作出的極寶貴的貢獻，它們為兒童福利中心提供了財政上的援助。

一切都是為了兒童的幸福

在25年中，2500多名兒童從“卡羅琳娜”兒童福利中心的服務中受益，這項工作對無玷瑪利亞方濟各女修會來說，再辛苦也值得，因為它給予那些每天為了改變自己的現狀而努力的人們希望。她們明確指出，為兒童工作是值得盡一切努力和奉獻的選擇，因為這也是修會創始人所教導的。她在孩童時就經歷了失去父親的痛苦。

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