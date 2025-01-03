聖座駐敘大使：希望的口子已打開，現在和平意味著發展

敘利亞新領導人喬拉尼與基督信仰幾名聖職人員舉行會晤。聖座駐敘利亞大使澤納里樞機向本新聞網表示：這是三週前「想像不到」的事。

（梵蒂岡新聞網）敘利亞當前實質領導人喬拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）與基督信仰幾名聖職人員於12月31日在大馬士革舉行會晤。隔天，聖座駐該國大使澤納里（Mario Zenari）樞機接受本新聞網採訪，談論這場會議和局勢演變。

澤納里樞機首先指出：「直到三週前，這還是敘利亞歷史上想像不到的事。我聽到了一些見證，與會的主教和司鐸懷著對敘利亞未來的希望走出會場。喬拉尼承諾，敘利亞將屬於所有的人，它將是個兼容並蓄的敘利亞，他在會議結束時祝賀大家聖誕快樂、新年平安。」

有鑒於宗教領袖幾乎要從全國各地奔赴首都開會，從阿勒頗趕來的與會者稍微遲到，但喬拉尼願意等所有的人都到齊。澤納里樞機表示，「這是一件特別的事，讓人有美好的期待」。

此前的一週，澤納里樞機會見了敘利亞新的外交部長。樞機說：「我也是外交使團團長，他希望與我見面。在領導人的層級，我必須說，我們了解彼此的某些基本原則和價值觀。當然，之後還要觀察事實，看看這些話是否落到實處。」

無論如何，在最近這幾場當局與基督徒的會議中，「全體主教都表現出一定的樂觀態度。然而，有些基督徒依然很害怕，尤其是在一開始的時候。很多人想要馬上離開敘利亞。」

這位聖座大使說：「我立刻告訴基督徒：你們不要害怕，要留下來。這不是離開敘利亞的時候，而是回家的時機，對於離鄉背井的基督徒也不例外，因為我們必須站在第一線。」「我們必須重新建設新的敘利亞，提出捍衛人權、自由並尊重每一個人的價值觀」。

樞機回憶道，先前在敘利亞很多人失去了對未來的願景。「突然，這被埋在心底的希望以完全意想不到的方式略微重新出現，打開了口子。它不像聖伯多祿大殿的希望大門那樣完全敞開，卻有了一個口子。」

最後，樞機大力呼籲國際社會為和平努力。他說：「對敘利亞來說，和平非常非常脆弱。⋯⋯和平是天主的恩典，我們建設不了，可是聖保祿六世教宗說過：和平的名字是發展。敘利亞飽受摧殘，經濟崩毀，基礎建設損壞，半數的醫院無法運作，學校遭到破壞，百姓飢腸轆轆，缺乏電力。如果我們想要在敘利亞實現和平，我們就必須確保發展。和平的新名字是發展，好能幫助敘利亞站起來，靠自己的雙腳前行。」

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