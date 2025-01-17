皮扎巴拉樞機談加沙停火：當務之急是把援助送到百姓手中

耶路撒冷拉丁禮宗主教皮扎巴拉樞機接受本新聞網採訪，談論以色列與哈瑪斯的停火：此刻的重點是要立即翻開新篇章，著手處理嚴重至極的人道主義處境。

（梵蒂岡新聞網）「我們大家都很高興。加沙百姓仍難以置信。」耶路撒冷拉丁禮宗主教皮扎巴拉樞機接受本新聞網的電話採訪，談論以色列與哈瑪斯之間的停火。樞機強調：「此刻絕對需要這個轉折。現在的重點是要立即應對重大的緊急危難：糧食、衛生和學校。我們當然知道和平的道路會很長。」

樞機解釋道：「眾所周知，局勢還非常脆弱，仍有一些張力存在，但無論如何這是我們所需的必要轉折。但願這會是第一步，而且現在就能開啟局面，通往新的願景，並藉由談判來解決衝突。」關於停火協議，樞機指出，這份協議就是幾個月前的那一份。「我相信，現在能達成協議，或許是因為在人和國際政治方面的條件達致成熟。」

談到加沙聖家堂的現況，皮扎巴拉樞機說，「我們持續保持聯絡。我們加沙團體的人們自然高興歡喜，但他們還是不相信！不過，一想到會有停火並能翻開新篇章，就能在此刻帶來重獲自由的感覺。聖家堂將在這個階段全力以赴，與其他組織一起努力竭盡所能進行協調，將援助物資盡可能送到更多的人手中：幫助並支持所有的人是首要之務，尤其是在嬰幼兒及孩童方面」。

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