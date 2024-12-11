美國主教向拜登總統發出呼籲：願被判死刑的人得救

美國主教團響應教宗8日在三鐘經祈禱活動中發出的呼籲，願被判死刑的人得救。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各12月8日在三鐘經祈禱活動中籲請聚集在聖伯多祿廣場上的信眾為“美國被判死刑的服刑人祈禱”，並向上主懇求恩寵“救他們免於死亡”。美國主教團響應教宗的邀請，呼籲該國所有的天主教徒，要求即將卸任的總統拜登把目前聯邦監獄中40位被判死刑的服刑人減刑。

幾天前，美國天主教動員網（Cmn）要求將聯邦監獄中服死刑的人減刑。該機構是一個全國性的天主教組織，在美國致力推動廢除死刑。美國50個州中38個有死刑法，目前在監獄中服死刑的有42人。主教們在網站上提供了一張與總統聯繫的表格，並在網站上寫道，“拜登總統有一個推動人性尊嚴的非凡機會，將聯邦法律中的死刑改為監禁，挽救目前被囚在監獄中死刑區的40人的性命”。

美國主教們提到，教宗方濟各於2018年修改了《天主教教理》第2267號，表明基於人性尊嚴，天主教會反對死刑，即使一個人犯了極嚴重的罪行。主教們最後表示，“教宗將死刑定義為‘是不能接受的’，它‘損害到人的不可侵犯性和尊嚴’”。

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