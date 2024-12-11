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File photo of the 'death chamber' at the state death row in Huntsville, Texas File photo of the 'death chamber' at the state death row in Huntsville, Texas  (AFP or licensors)
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美國主教向拜登總統發出呼籲：願被判死刑的人得救

美國主教團響應教宗8日在三鐘經祈禱活動中發出的呼籲，願被判死刑的人得救。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各12月8日在三鐘經祈禱活動中籲請聚集在聖伯多祿廣場上的信眾為“美國被判死刑的服刑人祈禱”，並向上主懇求恩寵“救他們免於死亡”。美國主教團響應教宗的邀請，呼籲該國所有的天主教徒，要求即將卸任的總統拜登把目前聯邦監獄中40位被判死刑的服刑人減刑。

幾天前，美國天主教動員網（Cmn）要求將聯邦監獄中服死刑的人減刑。該機構是一個全國性的天主教組織，在美國致力推動廢除死刑。美國50個州中38個有死刑法，目前在監獄中服死刑的有42人。主教們在網站上提供了一張與總統聯繫的表格，並在網站上寫道，“拜登總統有一個推動人性尊嚴的非凡機會，將聯邦法律中的死刑改為監禁，挽救目前被囚在監獄中死刑區的40人的性命”。

美國主教們提到，教宗方濟各於2018年修改了《天主教教理》第2267號，表明基於人性尊嚴，天主教會反對死刑，即使一個人犯了極嚴重的罪行。主教們最後表示，“教宗將死刑定義為‘是不能接受的’，它‘損害到人的不可侵犯性和尊嚴’”。

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2024 December 11, 13:55
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