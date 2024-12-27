皮扎巴拉宗主教：我們不能失去希望

耶路撒冷拉丁禮宗主教皮扎巴拉樞機在白冷城主持聖誕子夜彌撒，樞機邀請眾人“在被衝突摧毀的房屋和街道中”成為希望的朝聖者。

（梵蒂岡新聞網）2024年是“艱難的一年，交織著眼淚、鮮血和苦難，希望常常會落空，正義與和平的計劃也支離破碎”：耶路撒冷拉丁禮宗主教皮扎巴拉（Pierbattista Pizzaballa）樞機沒有掩飾他需要在充滿戰爭悲劇的困難環境中宣報救主誕生喜樂的艱辛。樞機於12月24日在白冷城主持聖誕子夜彌撒，他在講道中強調了一種對語言、甚至是信仰語言的無力的遺憾感，那是當面對現實的殘酷和似乎不會結束的苦難時，語言無濟於事的遺憾感。

加沙並不孤獨

樞機在講道中念及加沙，他表示，“加沙的弟兄們”展現了“力量與和平的非凡見證”：“你們並不孤單”。樞機對他們說，“你們確實是希望的有形記號。你們身處周圍一切全被摧毀的災難中，但你們並沒有被摧毀，而是依然團結一致，充滿希望”。

別失去希望

樞機繼而提及“親愛的白冷城的弟兄姊妹們”，今年也在“不安穩、貧窮、暴力”造成的“悲傷”中度聖誕節。他們生活在“艱難困苦中，並期待著更美好的日子”，樞機最後鼓勵他們：“加油！我們不能失去希望。讓我們重拾對天主的信賴，祂永遠不會丟下我們”。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html