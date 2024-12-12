敘利亞阿勒頗神長與推翻阿薩德政權的團體舉行會談

敘利亞阿勒頗本堂神父卡拉卡赫向《羅馬觀察報》講述了當地主教與推翻阿薩德政權的團體代表舉行的會晤：基督徒詢問他們的命運將會如何。

（梵蒂岡新聞網）「在阿薩德執政54年後，人們失去方向，持續感到複雜的情緒，不僅歡喜又激動，而且對未來感到焦慮。」敘利亞阿勒頗負責天主教團體的本堂神父、方濟各會士卡拉卡赫（Bahjat Karakach）神父向《羅馬觀察報》作了這個見證。

他表示，經過幾天在大街小巷的欣喜若狂、混亂場面後，現在一切情況總歸是得到控制。「即使一些人表示擔心以色列的進攻，其軍隊進入敘利亞境內，占領庫奈特拉（Quneitra）等地方。有的人甚至害怕以色列會全面入侵敘利亞！」

基督徒的希望

基督徒此刻在問的是他們的命運將會如何。卡拉卡赫神父說，正因如此，「全體主教和阿勒頗的幾名聖職人員與新的當局代表在我們聖方濟各堂的大廳舉行了一場會談」。

這位本堂神父指出，新的當局「表現出友善的態度，給了具體且合理的回應，同時也非常樂觀地看待國家的未來」。最大的擔憂首先是「保障安全，以及應對基本需求的緊急狀態，然後是提供必要服務，讓各項活動回到正常的軌道。他們也宣布要在接下來幾天開放阿勒頗機場，開始接收人道救援物資，特別是希望能恢復從西方來的國際航班，因為很多敘利亞人渴望至少回家探親」。

新的當局作出許諾

接著，這位方濟各會士解釋道，關於基督徒團體至今已經做的一切能否繼續下去的問題，新的當局也作出了保證。「教產將會歸還，私立教會學校將繼續其教育使命，因為這些『在阿薩德以前就有，在他之後也會存在』，喬拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）率領的團體的成員在會議上對我們說了這句話」。

他們也承認在這個階段「對敘利亞的未來沒有預設的計劃，但一切將取決於人民的意願，人民有權一起決定政府的形式。當加色丁禮阿勒頗主教奧多（Antoine Audo）指出基督徒在阿拉伯文化中的角色時，他們重申，我們不是局外人，而是這個國家必不可少的一份子」。

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