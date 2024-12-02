澤納里樞機：希望在敘利亞消失，人們只想逃離

聖座駐大馬士革大使澤納里樞機談到聖戰反叛武裝拿下阿勒頗的“悲慘事件”，說“人們很恐慌”，“唯一的渴望就是逃離”。但當地的主教、神父和會士們留下來，與人民在一起。

（梵蒂岡新聞網）敘利亞反對派武裝聖戰組織占領了該國第二大城阿勒頗後，局勢不確定。聖座駐大馬士革大使澤納里（Mario Zenari）樞機告訴本新聞網，人們已有3年不再談論敘利亞了，這個國家從媒體的視線中已經消失。阿勒頗的失控則使敘利亞再次引起關注。根據阿勒頗基督徒團體提供的消息，有些地區處在某種平靜中，但令人不解。人們很恐慌，都躲在家裡。

澤納里樞機表示，不安、恐懼及不確定的情緒籠罩當地。幾天前能逃離的已經急速開車前往敘利亞的其他地區。主教們告訴自己的信徒，他們會留在阿勒頗，神父和會士們也與人民在一起。國內逃難的人日益增加，他們來到大馬士革和沿海其他地區。人們對國家的未來不再懷有希望，年輕人更是如此。

將臨期已經開始，普世教會為慶祝禧年做準備。澤納里樞機說，在敘利亞，“希望消失或正在逝去。我們希望這個以‘希望的朝聖者’為題的禧年能給這裡的人送來些許氧氣，他們14年來都在遭受戰爭、飢餓的痛苦，沒有工作。這就是這裡的情況。當地人唯一的渴望就是逃離。阿勒頗這幾天發生的事，增加了這種向外移民的渴望”。

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