印度：修女們在泰米爾納德邦照顧暴力和侵犯行为的受害者

南比凱拉傑修女和同會姐妹在印度南部泰米爾納德邦照顧受侵犯的女青年，她們在預防和關注這方面的工作上做出努力。這是一項不容易的使命。

亞納·普雷克爾（Anne Preckel）

受侵犯的倖存者時常告訴修女們：“我不知道為什麼人們拒絕我，現在以不同的方式看我。我不被接受，我什麼都沒做”，印度修女南比凱拉傑（Johncy Nambikairaj）接受本新聞網採訪時如此說道。在人們發現了遭侵犯事件後，受害者及其家人都會蒙受恥辱。

南比凱拉傑修女是從事社會救濟的專業人員，為來自印度泰米爾納德邦山區古德盧爾社群貧困環境中的男女兒童服務。她說，“有些人遭受不同形式的侵犯，身體、心理和性方面的侵犯。我們為他們開設了一個家，我們照顧他們，也為他們提供急救。當他們來我們這裡時，我們會提供不同階段的諮詢”。南比凱拉傑是瑪利亞嬰孩仁愛修女會的修女，該修會於1832年在意大利洛韋雷創立。

修女提到社會環境時表示，貧困和遺棄是侵犯行為的沃土。“這些女童在家中沒有所需的隱私，還有就是貧窮。父母親把她們獨自留在家裡，因為他們要工作。這樣，未成年人很容易遭到侵犯，比如遭到鄰居或認識她們的家庭的人的侵犯”。泰米爾納德是印度工業化程度最高的其中一個邦，相對繁榮，但是存在社會不平等現象和問題，比如童工、營養不良、失業和侵犯問題。

南比凱拉傑修女講述道，“受侵犯的孩子們內心被摧毀，表面上似乎一切都良好，但是當接近他們時，就會意識到他們受到的創傷有多深”。修女目前在照顧50名女青少年，她們中的很多人是孤兒或失去父親或母親的半孤兒。修會無法提供治療援助，但能提供住宿和教育。遺憾的是，其她遭侵犯的孩子則必須送回家，她們在那裡常常不安全。為了接觸到受害者，修會也與電話線“1098兒童專線”合作，受害者和“善心”公民可以通過專線舉報侵犯案件。

修女解釋說，侵犯在印度仍是一種社會禁忌，這是她在幫助遭侵犯的人的工作中所面臨的重要挑戰之一。如果談論性是一種恥辱，那麼對很多人而言，談論性暴力就更難了，所以不會揭發。修女概括的說，“在我們的文化中，不提這種事”。這使預防變得更加困難，使遭侵犯的人和她們的家庭要受更大的痛苦，尤其是在不公正現象沒有被指出來或受到懲罰，而是被掩蓋時。

據統計數字顯示，在印度針對女孩和婦女的暴力行徑是一個極大的問題。大多數案件是在家中發生的，未揭發的犯罪數字甚至更高。為了阻止這種情況，2024年夏天新的刑法典生效。其中一條規定警察和法院可以快速的處理案件。

印度天主教會越來越努力提高對這一議題的認識，並抵拒侵犯行為。2023年秋天，南比凱拉傑修女被派往羅馬，在額我略大學接受有關如何保護人們不受侵犯的培訓。目前她把在羅馬學到的知識融入到她在印度的工作中。

修女也努力提高學校和面臨高危險的難民對侵犯問題的認識。她告訴我們，有一些進展：“自從我們進行宣傳活動起，有更多的家長談論這個問題，不是全部都是這樣，在一些情況下，人們慢慢地在更多地談論這個問題。我們教導孩子們說這出這種事、教導父母親要聆聽。還有很多事要做，但可以看到慢慢地有進展。”儘管天主教徒在印度是少數群體，不到人口的百分之二，但南比凱拉傑修女在社會、教育和醫療領域的影響是很重要的。通過她的網絡，教會在保護領域具有極大的潛力，不僅在世界上人口最多的國家印度，在全世界也是如此。



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