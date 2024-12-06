建設團體，改善生活：路加修女服務他人的愛德使命

從在發展中國家為貧窮家庭建造房屋到幫助美國遭受龍捲風襲擊的各州的居民，納匝肋仁愛會路加·博亞斯基修女在長達54 年的修會生活中，一直致力於服務他人的愛德使命。

弗洛琳娜·約瑟夫（Florina Joseph SCN）修女

路加·博亞斯基修女是一位熱愛藝術和服務他人的人，在幾十年的修會生活中一直熱情地利用她的天賦和才能來幫助他人。

路加修女出生於美國俄亥俄州貝萊爾（Bellaire），在一個包括祖父母、叔叔和表兄弟姐妹的幾代人生活在一起的家庭中成長起來。她為自己的意大利和波蘭血統感到自豪，她表示：“在我青少年時期，有機會接觸不同時代與文化的薰陶，這對我生命的成長非常有益。”

聖召

路加修女說，她在學生時期經驗到修女們的愛心與奉獻精神，受到啟發加入納匝肋仁愛修女會。修女說：“如果你內心感覺到有聲音向你說你要走的路，那你就聽從它；天主在你心內說話。就這麼簡單。”路加修女在納匝肋仁愛修女會已經度過了54年的奉獻生活。

義工服務

由於路加修女是修會聖召工作主任，使她有機會接觸許多女士。這些婦女給她寫信表達要服務的願望，但並是要加入她的修會。考慮到這些婦女們的願望，她幫助發起了義工服務，歡迎慷慨的婦女和男人們支持有需要的人，幫助貧窮家庭和提供基本的必需品。

路加修女發揮她“百姓的聚集者”的天賦，邀請人們在不同的國家和美國各州開展具體的服務項目，包括伯利茲、博茨瓦納、印度、尼泊爾，美國的阿帕拉契地區、密西西比州、蒙大拿州和新奧爾良州。路加修女表示：“義工並不富有；他們為了服務而自己承擔交通費、節省度假的經費並放棄購買奢侈品。他們充滿天主的恩寵，生活節儉就是為了幫助他人。”

納匝肋會救濟服務部

在路加修女的領導下，義工計劃顯著擴大，她的團隊為伯利茲當地人建造了超過 27棟房屋。另一個例子是，路加修女原本要去蒙大拿州時，當密蘇里州州遭遇龍捲風襲擊後，她迅速做出調整，取消了去蒙大拿州的計劃，帶領義工前往密蘇里州喬普林，幫助龍捲風的倖存者。

後來，路加修女提及，那次計劃的改變是天主聖意介入的時刻。在前往災區前，朋友對她的不確定性表示擔憂，路加修女回應說：“我什麼也不知道，我內心覺得有一個聲音，就是需要改變義工要去的方向。”這位朋友驚慌失措地說：“路加，你嚇到我了，”她回答說，“我自己也嚇到了。”

這次的經歷促成了納匝肋修女會救災部的成立，此後她帶領救援隊前往尼泊爾，美國的印第安納州、阿肯色州、田納西州、密西西比州、西維吉尼亞州、肯塔基州、德克薩斯州和其他地方的災區。

路加修女回應伊萊恩·羅茲(Elaine Rhodes)的邀請，在納匝肋開始了縫紉作坊的服務，該作坊現有23名婦女，她們為兒童縫製衣服和專用制服，供義工外出服務時贈與兒童的救濟品。

路加修女還在納匝肋成立了一個義工接待處，隨後建立了聖若瑟義工之家。如今，有超過 500 名義工與納匝肋修女會建立了聯繫，這在很大程度上要歸功於路加修女鼓舞人心的領導能力。為此，修女表示：“這非常有收穫；你的身體有時會很累，但你的精神永遠不會疲憊。”

活躍的愛德行動

許多納匝肋修女會協會會員開始都是以做義工的形式和修會建立起關係。路加修女喜歡將人們組織在一起，並經常這樣說：“一切都與關係有關。透過祈禱、服務和有意義的對話交流，可以形成改變生活的紐帶。

由於意識到吸引年輕人參與的重要性，路加修女和南希修女共同創建了創立“活躍的愛德”組織，該組織將青年與納匝肋修女會的使命聯繫起來。該組織有四個組成部分：即服務、深化靈性、提供相互支持和尋找目標。

給世界的訊息

福音的召叫邀請所有修女觀察時代的訊息並做出相應的回應。路加修女的回應促使她找到創新的方法，將人們聚集在一起，為他人服務，滿足他們對愛的獨特需求。路加修女表示：“在人類活動中，我們分享我們所擁有的，我們都在尋找天主並能把握生命中的一些。我遇到的最快樂的人是那些為了他人的利益而甘願奉獻自己的人。”

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