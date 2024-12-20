加納：修女落實“為更綠色的未來而生長”項目，教導學生植樹

加納至聖玫瑰經聖母傳教修女會的修女們發起了一個在她們主持的學校校園內種植樹木和花草項目，以此為保護環境作出貢獻，並確保一個更綠色的未來。

盧姆·喬（Sylvie Lum Cho, MSHR）修女

為了製造木炭而砍伐樹木的現象在加納很常見，在當地用語中稱之為“格拉姆西（Galamsey）”。格拉姆西問題是加納天主教主教團和加納男修會總會長聯合會一直以來都在深入討論的問題，他們編寫了一份反對非法採礦和破壞環境的祈禱文，在加納的所有宗教團體中誦念。

阿夫拉姆平原的森林砍伐問題

砍伐樹木在加納造成了一些嚴重的環境問題，其中有氣候變化，導致這種作法能導致極端氣溫和水土流失，造成土壤退化和養分喪失，使土地面遭受洪災和山體滑坡，給農業帶來挑戰。

砍伐樹木也能導致嚴重的水危機。樹木通過吸收降雨、補充地下水的儲備和調節河流流量，在調節水循環方面扮演著重要角色。事實上，東科克羅姆市雖然以三條主要河流為界：沃爾特河、阿夫拉姆河和奧薄蘇姆河，但它仍然面臨水危機。

至聖玫瑰經聖母傳教會修女們的貢獻

為了避免阿夫拉姆平原曾經歷過的一些這樣的情況，玫瑰經聖母會的修女們多年來一直在她們的校園裡種植樹和花草。即使自己的資源有限，但為了大家的益處，她們仍繼續優先考慮種植這些綠色植物。修女們信賴天主的旨意，本著她們修會創始人沙納漢（Joseph Shanahan）主教的精神，並受到教宗方濟各呼籲照料大地、我們共同家園通諭《願禰受讚頌》的啟發，繼續堅持種植和培育樹苗的使徒工作。

修女們管理的學校的學生每年都會植樹，修女們也教他們種地。多年來，樹木已長大，為這片土地的自然美景作出了巨大貢獻。不斷成長的樹木為孩子們在潮濕的東科克羅姆進行戶外活動時提供了庇蔭，還創造了有利於學習的環境。草坪蔓延開來便利了兒童在校園裡活動，同時，雨季中也不再有泥濘的困擾，打造了一個適合於兒童的遊樂場。

加納對植樹的立場

夸胡阿夫拉姆平原林業委員會與南北區合作，於6月在東科克羅姆區會議廳啟動了2024年阿夫拉姆平原綠色加納植樹活動，至聖玫瑰經聖母傳教會的兩位修女也在場。今年活動的主題是“為更綠色的未來而生長”。植樹活動是國家和教會的共同使命。政府將教會和修女們視為先驅，並指出她們把學校管理的很好。這促使修女們接受挑戰，為那些後來者設定植樹的步驟和速度。

在阿夫拉姆平原的現實中維護校園

據估計，加納80%的人口生活在貧困線以下。為尋找食物和收入以克服貧困狀況而移居的人往往會打亂地區的發展，從而影響了學校和其他機構，無論是私立還是公立機構的良好運作。

因此，在這樣的環境中維護校園對學校管理層來說並非易事。維護成本極高，而且總是要聘用更多的員工。在這種充滿挑戰的環境中，至聖玫瑰經聖母會的修女們竭力令她們辦學的目的得以圓滿完成。她們表示，她們的傳教神恩體現在隨時願意被派往自己國家和文化以外的地方，與一切有需要的人分享福音。

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