敘利亞天主教團體的聲音：我們相信敘利亞人的善意

阿薩德政權倒台後，敘利亞的基督徒共同希望有一個更美好的未來。阿勒頗宗座代牧說：“我希望許多難民能夠開始返回，他們中有很多逃離的基督徒。”

（梵蒂岡新聞網）巴沙爾·阿薩德退出政治舞台、反對派在大馬士革奪取政權後，阿勒頗本堂神父卡拉卡赫（Bajhat Karakach）接受《羅馬觀察報》採訪。他講述說，“8日主日早晨，我們醒來時聽到大馬士革政權倒台、阿薩德逃離的消息。汽車轉來轉去，街上有自發的歡樂遊行，為阿薩德獨裁政權的結束而感到欣喜。關押在敘利亞所有監獄的政治犯都已獲釋”。

卡拉卡赫神父接著表示，“經過差不多14年的內戰和阿薩德血腥獨裁後，基督徒團體在萎縮：很多信徒去了國外。現在，我們希望他們可以回來，因為基督徒是社會的一員，能夠為敘利亞的建設作出很多貢獻”。

此外，神父解釋道，“基督徒不是離群索居的團體，他們和其他人一樣，是敘利亞人。就如所有的敘利亞人那樣，他們對政權造成的情況感到筋疲力盡。多年來，阿薩德領導的敘利亞沒有發展、經濟不景氣、缺乏社會凝聚力。在敘利亞無法安居樂業，只能苟延殘喘”。

卡拉卡赫神父說，近年來，這些“民兵在伊德利卜省向基督徒表現出不同的開放態度。比如，歸還先前充公的財產。現在，他們進入阿勒頗後，發出了寬容和尊重的強烈訊息”。

阿勒頗宗座代牧賈盧夫（Hanna Jallouf）是敘利亞天主教拉丁禮教會的主教。他在談到未來可能出現的情況時說，“我希望很多難民能夠開始返回家園。在這些年中，幾乎有四分之一的人口離開了敘利亞，他們中有許多基督徒”。

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