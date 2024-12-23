皮扎巴拉宗主教在加沙探望基督徒：你們將基督之光帶給世人

耶路撒冷拉丁禮宗主教皮扎巴拉樞機進入加沙地帶，為羅馬內利神父照顧的團體主持彌撒聖祭。「我們為你們感到驕傲，因為你們維持了原本的身份，即：與耶穌在一起的基督徒。」皮扎巴拉宗主教將於聖誕節前夕榮進白冷城，在聖女加大利納堂主持聖誕彌撒。

（梵蒂岡新聞網）耶路撒冷拉丁禮宗主教皮扎巴拉（Pierbattista Pizzaballa）樞機12月22日在加沙地帶的聖家堂主持彌撒聖祭，對在場的人們說：「全世界都與你們同在。」這一年多來，不少人躲在這個堂區避難。

當天破曉時分，皮扎巴拉宗主教便從耶路撒冷出發，在以色列士兵的護送下進入加沙地帶。聖家堂的信眾翹首期盼宗主教的來訪，祈願能與他們的主教一起慶祝聖誕節，享有至少一天的寧靜與歡樂。這是繼今年5月16日後，皮扎巴拉宗主教第二次探訪羅馬內利神父照顧的堂區團體。為了最大程度地確保此行的安全，宗主教抵達後才發布消息。

全世界與加沙基督徒同在

皮扎巴拉宗主教在加沙聖家堂主持彌撒，提前穿上了象徵聖誕節喜慶的白色祭披。在彌撒中，他也為幾名青年施行堅振聖事。

宗主教在講道中讚許基督徒團體的堅忍不拔：「你們是我們教會的光，而聖誕節恰恰是光明的節日。」那道光是耶穌、「你們從未忘記的耶穌，祂也在這裡與你們在一起」。樞機表示：「我們為你們感到驕傲，因為你們維持了你們原本的身份，即：與耶穌在一起的基督徒。」同樣地，「世界上所有的人，不只是基督徒，也與你們在一起」。如此一來，「你們能以自身的榜樣，將基督之光帶給世界上所有的人」。

宗主教榮進白冷城

訪問加沙後，宗主教將於24日聖誕節前夕榮進白冷城。屆時，另一個飽受磨難的團體將要迎接他，參加他在聖女加大利納堂主持的聖誕子夜彌撒。

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